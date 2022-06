Hartje Doesburg perfect decor voor Hanzefeest, zien ook de Zwollenaren

Hanzesteden maakten deel uit van een internationaal verbond, daarom begroette de loco-burgemeester de bezoekers ook in het Engels. ,,Ik denk dat ze beter voor Duits had kunnen kiezen”, glimlacht een in vol ornaat gestoken edelman, met zwierige hoed en zwaard om zijn middel gegespt. ,,De handel was vooral met Duitse steden, Engeland was de vijand.’’