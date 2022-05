Hartstikke goed dat Duitsers en Nederlanders samen ‘onze’ oorlogsslachtoffers herdenken

Slechts één flitspaal op honderden kilometers weg, hoe kan dat? ‘Dit is geen goede zaak’

ZEVENAAR - Het gaspedaal iets te ver indrukken en daardoor gesnapt worden door een flitser. Het overkwam in 2021 ruim 200.000 automobilisten in Gelderland. Maar de kans dat het in de Liemers of Achterhoek gebeurt is vrijwel nul. In dit hele gebied, met duizenden kilometers weg, staat namelijk maar één paal. Hoe kan dat?

2 mei