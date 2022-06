Herwen: de gemiddelde Nederlander kan het niet op de kaart aanwijzen, maar er worden straks wel drommen toeristen verwacht

Met video Vanaf nu ook met Nederland­se ov-kaart inchecken in Emmerik: ‘We moeten de grens niet meer als horde zien’

EMMERIK - Met het plaatsen van twee incheckpaaltjes is het sinds donderdag voor Nederlanders mogelijk om met hun Nederlandse ov-kaart in te checken op station Emmerik. Het is een initiatief van de Netterdense student Morris van Dee (17) die zo een uur reistijd bespaart.

23 juni