'Het bos is voor dieren, niet voor mountainbikers'

,,Voordat we iets organiseren in onze gebieden, wordt eerst altijd goed nagedacht of natuur het kan hebben. Wij zijn er voor de natuur en die mag geen schade ondervinden van menselijke activiteiten. Daar kijken we zorgvuldig naar. Zo is de huidige periode het meest geschikt voor de fietstocht, omdat de dieren het minst actief zijn, het buiten het broedseizoen is en er weinig jonge dieren in het bos zijn’’, reageert Janine Pelgrum, die als boswachter van Natuurmonumenten onder meer actief is in het Montferland.



Zij zegt daarnaast dat Natuurmonumenten zich bewust bemoeit met de organisatie van de mtb-tocht, om zo het nadeel voor de natuur te minimaliseren. ,,Het geeft de groep mountainbikers de natuurbeleving die ze wensen. Als we zoiets niet organiseren, krijg je dat mtb'ers 's avonds het bos in gaan op momenten dat je het niet wilt. Met deze Nightride voorkomen we dat.’’