Het rivierlied centraal tijdens tweede theatrale rondwandeling Circado bij Groessen

Duiven gaat nu echt bouwplan­nen maken voor de Biezenkam­pen

DUIVEN - Duiven gaat definitief aan de slag met de plannen voor woningbouw op het terrein Biezenkampen. Dat is nodig omdat bouwbedrijf Van Wanrooij er niet in is geslaagd genoeg grond in handen te krijgen voor de bouw van driehonderd woningen in het gebied Ploen-Noord. Ook op de Plakse Weide komen naar verwachting minder huizen dan eerst gepland.

19 mei