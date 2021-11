Hij komt, hij komt! Alles over de sinterklaasintochten in de Liemers

,,We hebben alles gedaan om die te tackelen”, zegt Ronald Straatman. Hij is verantwoordelijk voor de intocht van Sinterklaas in Zevenaar, waar de intocht er anders uitziet dan voorgaande jaren. De sint en zijn pieten maken een rondtocht door de binnenstad en verschillende Zevenaarse wijken. ,,En die pieten, ja dat is van alles wat in Zevenaar dit jaar. We hebben geprobeerd met iedereen rekening te houden”, aldus Straatman.