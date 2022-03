Hoe kun je aan andere dingen denken als de wereld in brand staat?

De nucleaire dreiging die ons boven het hoofd hangt is zeer angstaanjagend. Het is helaas niet voor het eerst dat we zo’n dreiging meemaken.



In mijn tienerjaren stonden in Nederland kruisraketten richting het oosten opgesteld. En de mooie zonnige dag van het ongeluk in Tsjernobyl staat mij ook nog in het geheugen gegrift.