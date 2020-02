Hoe lang blijven de bussen in regio Arnhem Nijmegen rijden na faillissement van vervoerder?

De bewindvoerders onderzoeken of een doorstart mogelijk is van TCR Group als geheel of in onderdelen. Bij de failliete TCR Group werken 1300 mensen. Het bedrijf heeft onder andere een vestiging in Duiven. TCR Group is in heel het land actief en is door Breng ingehuurd om een deel van de busdiensten over te nemen in de regio Arnhem Nijmegen.



,,Vooralsnog rijden de bussen gewoon hun diensten, maar garanties voor de lange termijn kunnen we niet geven. We roepen onze passagiers op om dagelijks onze website te checken of de bussen inderdaad rijden", laat woordvoerster Laetitia Niemantsverdriet van Breng weten.