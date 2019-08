Hogere straf voor brutale Arnhemse benzinedief

‘Illegale poeplozing’ door waterspor­ters mogelijk oorzaak verontrei­ni­ging zwemwater Rhederlaag

8:05 GIESBEEK/LATHUM - De verontreiniging van het zwemwater bij de Giese Kop en het Bahrse strand is mogelijk het gevolg van illegale poeplozingen door watersporters. Al is niet aan te tonen dat dat inderdaad de oorzaak is voor de verhoogde concentratie van een poepbacterie in het water van recreatiegebied Rhederlaag.