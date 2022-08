Ik slenterde in m’n uppie door het Zinnenprikkelende Monsterland

Als kind verstond ik ‘Monsterland’ en het duurde eventjes totdat dat misverstand mijn wereldje uit was. Monsterland, ik hoorde ervan in een tijd waarin mij, kort tevoren nog, was voorgelezen dat er heksen bestonden, die in het bos woonden en kinderen in een oven smeten. Sommigen vlogen zelfs krijsend op een bezemsteel, nou, dan wil je ook wel geloven dat er een monsterland bestaat, nietwaar?