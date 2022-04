Ik voel mij langzamerhand volksschrijver worden

Liefst alle XXL-dozen bij elkaar, maar dat is niet eenvoudig te regelen: ‘Maak ze maar minder lelijk’

WINTERSWIJK - Het is eigenlijk niet de bedoeling, maar gemeente en provincie werken er toch aan mee: In Winterswijk is een groot distributiecentrum met de oppervlakte van vier voetbalvelden verrezen voor kampeerbedrijf Obelink. Het druist in tegen het idee dat niet overal meer van die megahallen worden neergezet.

