'Ik zie die politiemotor liggen en denk: fuck, dit is foute boel'

,,We wilden Martijn nog reanimeren met de AED die ik uit de auto had gepakt, maar die adviseerde geen schok. Dat doet het apparaat alleen als er een goede hartslag of géén hartslag meer is. Ik denk eerlijk gezegd dat Martijn al weg was voor de ambulancebroeder kwam. Toen die 'stop maar' zei, ging er van alles door me heen: 'Kut, hij is dood. Het is mijn eerste dag hier. Hoe moet het nu verder? Met zijn vrouw, zijn kind?’’



Ik begin te huilen en bedenk mij hoe het nu verder moet. Jij, die mij naar dit team heeft gehaald, verongelukt op de eerste dag in mijn nieuwe team. Hoe moet het verder met je vrouw, die net zwanger is van de tweede, en je oudste zoon.



,,Martijn en ik leren elkaar kennen bij de politie in Lichtenvoorde. We wonen beide in Duiven en raken al snel bevriend. We rijden samen meldingen, maar doen ook privé veel dingen samen. Toen Martijn naar team Montferland vertrok, bleef hij tegen mij drammen en zeuren om mij ook die kant op te krijgen. Uitgerekend mijn eerste dag in het nieuwe team is onze laatste dag samen geweest.’’