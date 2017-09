IKEA in Duiven gaat weer open

Vanwege kortsluiting in de hoofdverdelingskast was er geen stroom in de vestiging van IKEA in Duiven. Inmiddels heeft de eigen technische dienst het hele systeem doorlopen en is er een kabel vervangen. ,,Daarna hebben we alles getest", vertelt storemanager Truus Hoeve. ,,Toen bleek dat alles weer werkte, hebben we onze middag- en avondmedewerkers opgeroepen. We gaan gezamenlijk eten en om 17.00 uur gaan we er weer tegenaan."