Ikea worstelt met enorme hoeveelheid online bestellingen: ‘We zien de situatie verbeteren, maar we zijn er nog niet’

Dankzij carnavals­film toch ‘Aan de boemel’ met Boes en Poes: feestje via Facebook

13 februari ZEVENAAR - Gelukkig hebben ze de beelden nog. Geen live carnaval dit jaar, wel een film. Liefhebbers van het feest in Zevenaar kunnen vanmiddag alvast een stukje bekijken van ‘Aan de boemel’. In oktober draait de film in het Musiater.