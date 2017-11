'In Aerdt stemt bijna iedereen lokaal'

Dat vermoedt Joop Lamers, die als lid van het stembureau het klappen van de zweep kent, maar ook zijn mededorpelingen. ,,Dat gebeurt doorgaans in de kleine dorpen, waar ons ons kent.’’

Het Rijnwaardense oud-raadslid Joop Blij zit met Lamers en Jos van der Heijden in het stemlokaal te wachten om kiesgerechtigde Aerdtenaren naar hun identiteitsbewijs te vragen en hun het stembiljet daarna te geven. Hij verwacht eveneens dat Lokaal Belang een eclatante zege gaat boeken, omdat deze partij ook denkt aan mensen uit de kleine dorpen.

Kruimels

Blij: ,,Hoe het vroeger in Rijnwaarden ging, hebben we wel meegemaakt met verschillende fracties. De pot werd verdeeld over het grote Lobith, Tolkamer en Pannerden, en de kruimels waren voor het kleine Spijk, Herwen en Aerdt. Ik denk dat Lokaal Belang hier heel veel stemmen gaat pakken.’’