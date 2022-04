In Westervoort proberen CDA, D66 en VVD samen een nieuwe coalitie te vormen

'Ons past nederigheid' CDA blijft de grootste in Wester­voort, GroenLinks rukt op en VVD plots de kleinste

WESTERVOORT - Het CDA is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Westervoort de grootste partij gebleven met vijf zetels, maar voelt de hete adem van GroenLinks in de nek. Die partij rukt op en is met vier zetels plots de tweede partij.

17 maart