Inschrijving voor ‘Carnavalsstoptocht’ in Loo en Groessen geopend: na afloop feest

Een fietstocht voor jong en oud met elf carnavaleske stoppunten. En als afsluiting een feest op het plein voor schuttersgebouw Willem Tell in Loo. Dat zijn de ingrediënten van de Carnavalsstoptocht op zondag 3 juli.

Deze activiteit van De Deurdreiers (Groessen) en De Nathalzen (Loo) is het alternatief voor de afgelaste carnavalsoptochten eerder dit jaar.

Deelnemers kunnen de fietstocht tussen 13.11 en 16.00 uur rijden. Start is bij de schoolpleinen van IKC Joannes in Groessen en de Bernadetteschool in Loo. Vervolgens trappen de fietsers over een route van circa 10 kilometer door beide dorpen. Iedere fietstochtdeelnemer of groep krijgt bij de start een stempelkaart die bij elke stopplek afgestempeld dient te worden. Deelname is gratis.

Quote We dagen onder meer carnavals­groe­pen, families, verenigin­gen, buurten en vrienden­groe­pen uit om iets carnava­lesks voor te bereiden en uit te beelden Ralf Diesvelt, De Deurdreiers

Feest en springkussens

Voorzitter René de Kramer van De Nathalzen: ,,De laatste stopplaats is het gezellig aangeklede plein voor schuttersgebouw Willem Tell in Loo. Er zijn een hapje en drankje verkrijgbaar, DJ Robin maakt er een fantastisch feest van en voor de kinderen staan er springkussens.”

De prijsuitreiking is rond vijven. Er zijn niet alleen prijzen voor groepen die iets uitbeelden, maar ook voor de kinderen met de mooist versierde fiets, de ‘Stoptochtfietser’ die het meest carnavalesk verkleed is en de straat die de grootste en mooiste carnavalssfeer biedt.

Voorzitter Ralf Diesvelt van De Deurdreiers: ,,We dagen onder meer carnavalsgroepen, families, verenigingen, buurten en vriendengroepen uit om iets carnavalesks voor te bereiden en uit te beelden. Denk aan bouwwerken, selfiespots, poppen of een spel met interactie met deelnemers. Groot, klein, met veel of weinig mensen – de invulling is echt helemaal vrij.”

Inschrijven

Tot 1 mei kunnen deelnemers zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier op www.deurdreiers.nl en www.nathalzenloo.nl.