Intensieve jacht op mensenmokkelaars bij de grens (A12) na opeenstapeling incidenten

De Koninklijke Marechaussee vreest voor fatale gevolgen gezien de naderende vrieskou. De Gelderlander keek mee bij een controle langs de A12.



De resultaten van de controles in de afgelopen maanden liegen er niet om. Meerdere malen werden er groepen Syriërs aangehouden, waarbij een groep van zeven man vorige week probeerde te vluchten in het bos nadat de marechaussees hen aan de kant zette. Afgelopen weekend werden drie Albanezen in de kraag gevat. Een van hen had geen geldig id.