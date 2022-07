Jack's Casino in Duiven zat wekenlang dicht, maar mag weer open van rechter

Op maandag 20 juni moest Jack's Casino dicht nadat de Rechtbank Gelderland concludeerde dat de vergunningsprocedure niet transparant was verlopen. Concurrent Big Apple uit Zevenaar en Arnhem had zich beklaagd over de vergunningverlening door Huub Hieltjes, de burgemeester van Duiven. Volgens de rechtbank zijn de exploitatie- en de aanwezigheidsvergunningen ‘schaarse rechten’ waar iedereen naar moeten kunnen meedingen.