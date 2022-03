Jochem en Agnes van de Sant starten horeca-avontuur in Lathum: ‘Best spannend, maar dit willen we al heel lang’

Houten vloeren waarop decennia is gefeest en oude plafonds met stucwerk. Jochem (45) en Agnes (43) van de Sant houden daarvan en dat is precies wat ze hebben gevonden in Lathum. Het echtpaar uit Oosterbeek wil al jaren een horecazaak overnemen en het is De Kommensaal in de Koestraat in Lathum geworden. ,,We knappen de boel op, maar de authentieke details koesteren we. Daar zijn we juist voor voor gevallen”, vertelt Agnes.