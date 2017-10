Jodiumpillen voor 107.000 kinderen in Gelderland

In deze regio vallen twee gebieden in het risicogebied. De acht Achterhoekse gemeenten, Zevenaar, Doesburg, Rheden en Rozendaal liggen in een cirkel van 100 kilometer rond de Duitse kerncentrale Emsland. In Rivierenland hebben Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal ermee te maken vanwege de kerncentrale in het Belgische Doel.



Voor deze gemeenten geldt dat ze in de tweede ring vallen. Dat betekent dat de afstand tot de kerncentrale in België groter dan 20 kilometer is en vanaf de Duitse centrale is de afstand minimaal 25 kilometer. In de tweede ring krijgen alleen kinderen tot 18 jaar jodiumpillen, omdat zij een vergroot risico lopen om schildklierkanker te krijgen wanneer ze met radioactief jodium in aanraking komen. Bekijk HIER of jij ook jodiumpillen in de bus krijgt.