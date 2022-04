Jubilerend Rinoceros in Groessen kraamkamer bestuurstalent: ‘Je leert hier verantwoordelijkheid nemen, met geld omgaan en samenwerken’

Eerbetoon aan Carina, de Doetinchem­se die om het leven kwam bij brandaan­slag op Turks hotel: ‘Altijd afgevraagd wie de mens achter het slachtof­fer was’

DOETINCHEM/ DOESBURG - De Doetinchemse studente Carina Thuijs was het énige buitenlandse slachtoffer van een bloedige aanslag in Turkije in 1993. Bijna dertig jaar na dato is een boek over haar verschenen: Carina Thuijs en het bloedbad van Sivas.

30 maart