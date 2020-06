Kans op verzakken huizen door A15 beperkt: bouwbedrijven gebruiken nieuwe techniek

Om geen grondwater te hoeven oppompen, gaan de bouwers gebruik maken van een nieuwe techniek, zo maakten zij deze week bekend. De Zevenaarse wethouder Carla Koers is daar blij mee.



Zevenaar heeft te kampen met verzakking van huizen, die vijftig jaar geleden werden gebouwd op staal. De klei eronder is ingeklonken wat tot verzakkingen leidde. ,,Er waren grote zorgen”, zegt Koers, ,,en het is prachtig dat een techniek is gevonden om problemen te voorkomen.”



GelreGroen gaat werken met de zogenoemde ‘natte bouwwijze’, waarbij in een soort kunstmatige plas wordt gewerkt. Dit gebeurt bij de (half)verdiepte ligging, de fietstunnel onder de A15 en de Betuweroute bij Bemmel en het knooppunt De Liemers.