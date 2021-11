Kerstmarkt Doesburg onzeker, maar alle seinen op groen voor de ijsbaan in Duiven

Keert de grote kerstmarkt terug in het eeuwenoude centrum van Doesburg? De organisatie heeft er een hard hoofd in na de coronapersconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge gisteravond. Er wordt niet afgeschaald maar er komen vanaf zaterdag weer extra coronamaatregelen: ook bezoekers van zogenoemde doorstroomevenementen in de buitenlucht moeten een coronatoegangsbewijs tonen. ,,Ik weet niet hoe we dit moeten aanvliegen”, meldt Sylvia Willems namens de organisatie.