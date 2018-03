Kinderen (8, 9 en 10) schrijven ernstige brief aan Mark Rutte: 'We hebben maar één wereld'

Beste Mark Rutte,



Afgelopen dinsdag 6 maart zijn wij, Linde, Mirte, Quinty, Ingmar en Tjerk uit Duiven, naar de Tweede Kamer gekomen om aan de Kamerleden van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat onze petitie ‘Flessenpost’ aan te bieden.



De Flessenpost bestond uit 1000 PET-flesjes, die door ons en een heleboel andere kinderen buiten in de natuur gevonden zijn. In deze flesjes hebben wij samen met 1000 andere kinderen een wens gestopt over zwerfafval.



Wij hebben al zoveel geleerd over zwerfafval en al zoveel flesjes en blikjes buiten op straat gevonden, dat wij snappen en weten dat statiegeld op flesjes en blikjes 1 van de belangrijkste maatregelen is, die genomen moet worden om zwerfafval terug te dringen.



Afgelopen dinsdag hebben wij met de Kamerleden en Staatssecretaris Stientje van Veldhoven gesproken. Wij hadden het gevoel dat wij gesnapt werden en dat er echt naar de wensen van ons, kinderen, geluisterd werd. Wij dachten dat zij een juiste beslissing zouden nemen over statiegeld en dat er rekening gehouden zou worden met onze toekomst en het milieu waar wij en alle kinderen van Nederland in moeten leven.



Wij zijn heel erg verdrietig om te horen dat de brief die Staatssecretaris Stientje van Veldhoven geschreven heeft over de invoering van statiegeld weinig rekening met ons houdt. Jullie laten de wereld aan ons achter, we hebben maar één Noordzee, één Nederland, één Wereld. Wij vinden dat de beslissingen die jullie nemen gebaseerd moet zijn op onze toekomst, niet op die van de bedrijven.



Ingmar (10 jaar) :” Ik las vanochtend in de krant, dat het Afvalfonds Verpakkingen in plaats van statiegeld te willen invoeren, mensen meer wil laten opruimen. Ik vraag mij dan af, hoe de bermen langs de snelwegen en het spoor opgeruimd moeten worden. Ik zie daar zoveel liggen. Het is toch veel te gevaarlijk voor ons om daar op te ruimen.”



Mirte (10 jaar):” Wij ruimen zoveel flesjes en blikjes op, maar als wij opgeruimd hebben ligt een week later op dezelfde plek weer heel veel zwerfafval. Ik begrijp dat er meer mensen, zoals wij, moeten opruimen, maar heel veel andere mensen blijven hun spullen weggooien. Alleen opruimen werkt niet”.



Linde (10 jaar):” Volgens mij begrijpen die aardige mensen het probleem niet mama? Zij mogen ons wel meehelpen opruimen, dan zien ze zelf hoeveel blikjes en flesjes er op straat liggen.”



Wij hopen dat u en uw Kabinet inzien dat de voorgenomen maatregelen van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, niet de urgentie hebben om nu werkelijk de flesjes en blikjes uit onze natuur te halen. Wij hopen dat u ervoor gaat zorgen dat statiegeld in 2018 al ingevoerd gaat worden op flesjes en blikjes en zo laat zien dat u rekening met ons houdt en met alle kinderen van Nederland. Wij hopen ook dat u een keer met ons zwerfafval komt opruimen, dan kunnen wij u laten zien hoe erg het is.



Hieronder staan de wensen die wij in onze gevonden PET-flesje hebben gestopt en hebben overhandigd aan de Kamerleden van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat.



* Hallo ik ben Linde 10 jaar. Als je goed naar de natuur kijkt en niet alleen oppervlakkig dan pas zie je hoeveel plastic of zwerfafval er ligt. En als er nu statiegeld op de blikjes en flesjes komt, dan worden ze opgeruimd! Gemiddeld raap ik elke week wel 30/40 flesjes of blikjes op. Dat doe ik omdat het mij een goed gevoel geeft, maar wat ik ook opruim het ligt er steeds weer!



* Hallo ik ben Mirte en ik vind het niet normaal dat er zoveel afval in de natuur ligt. Ik ben een dierenliefhebber en wil dat het dierenleed voorkomen wordt en als dat o.a. met statiegeld kan, dan zeg ik GO en doe het! Wij hebben maar één wereld…



* Hoi ik ben Quinty, ik ben 9 jaar. Wij zijn begonnen met GoClean, omdat wij Nederland schoon willen maken. Daarom zijn we gestart met GoClean. Wij zijn elke dag wezen zoeken naar zwerfafval. We vonden heel veel flesjes en blikjes. En daarom willen wij statiegeld op flesjes en blikjes!



* Ik ben Ingmar Heebing ik ben 10 jaar oud en woon in Groessen. Als ik later groot ben dan hoop ik, dat er veel minder zwerfafval op straat ligt. Ik heb in Duiven geholpen met het opruimen van zwerfafval. Ik schrok ervan hoeveel blikjes en flesjes er op straat lagen. Ik hoop dat jullie ervoor kunnen zorgen dat er statiegeld op blikjes en flesjes komt.



Ik weet zeker dat dit beter is voor het milieu en dus ook voor mijn toekomst.



* Ik ben Tjerk en ik ben net 8 jaar geworden. Ik heb al heel veel blikjes en flesjes op straat gevonden. Ik hoop dat er statiegeld op komt, want dan kan ik heel rijk worden.



Ik weet ook dat het zwerfafval slecht is voor de dieren. Ik heb foto's gezien van beesten, die dood waren gegaan door plastic en blikjes, dat vind ik heel zielig.



Mama vertelde mij, dat jullie hier beslissingen nemen over statiegeld.



Ik hoop dat jullie een goede keuze maken en denken aan alle kinderen in Nederland.



Met een opgeruimde groet,



Linde, Mirte, Quinty, Ingmar en Tjerk



GoClean Kids