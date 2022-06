Koeien Arnhem Angus nu ook in Westervoort: ‘Krijgen veel leuke reacties’

Aan de andere kant van de IJssel liepen ze al, de koeien van boerderij de Koningspleij in Arnhem. Maar sinds een week of drie zijn ze ook aan de Westervoortse kant te bewonderen. ,,De kudde groeit en daarom hebben we meer ruimte nodig”, vertelt Frank Willemen, die 3 jaar geleden met Wim Reijers Arnhem Angus is gestart.

De oplettende wandelaar of fietser had de zwarte koeien bij de Veerweg in Westervoort al gezien. ,,We krijgen leuke reacties. Uit het Arnhemse Schuytgraaf, waar ze midden in een woonwijk grazen, maar nu dus ook uit Westervoort. Het zijn ook prachtige dieren om te zien”, zegt Willemen.

Grazen in natuurgebied

De runderen van Reijers en Willemen zijn half Black Angus en half melkkoe en groeien in ruim twee jaar op. Ze grazen op natuurgronden in de regio. In Arnhem, Westervoort maar ook in Rheden. Het vlees is mals, sappig en smaakvol, aldus Willemen.

Door lokaal Black Angus-koeien te houden en slachten wordt de kringloop van het Arnhemse melkveebedrijf van de familie Reijers verder rond gemaakt. Elk jaar krijgen de melkkoeien een kalf en daardoor blijven ze melk geven. Voorheen werd het grootste deel van de kalveren weggedaan. Nu blijft het grootste deel op de boerderij om daar deel uit te maken van de kudde.

Arnhem Angus vlees is verkrijgbaar bij alle landwinkels in de regio, bij meerdere horecabedrijven in en rondom Arnhem en online te bestellen op www.arnhemangus.nl.