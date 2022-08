Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Frans Dieker van Duivense schutterij Onderling Genoegen

De in Westervoort wonende Frans Dieker heeft zich in de loop der jaren voor Onderling Genoegen ingezet als vendelier, heeft een belangrijke rol gespeeld in het oprichten van het handboogkorps en trad in 1991 in de voetsporen van zijn vader, Jan Dieker, als hoofdcommandant van de schutterij.



Acht jaar geleden trad hij toe tot het bestuur, waarvan hij nu de laatste zes jaar voorzitter is. Dieker heeft zich sterk gemaakt voor het verdere digitaliseren van de secretariële en financiële administratie en het moderniseren van de statuten van Onderling Genoegen.



Daarnaast is hij trekker van OGDoet, een variant op NLDoet, waarbij de schutterij jaarlijks projecten in Duiven ondersteunt. Voor zijn verdiensten voor de schutterijwereld heeft Dieker in 2003 en 2018 een hoge federatieve onderscheiding ontvangen. Hij is veertien jaar lang actief geweest in de rol van secretaris in het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie. In 2001 is hem gevraagd gevraagd toe te treden tot de Gilderaad van Gelderland, het adviesorgaan van de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen Sint Hubertus.



Ook buiten de schutterswereld is Frans Dieker actief geweest voor de samenleving. Zo heeft hij in het bestuur gezeten van scouting Duiven. De Nacht voor de vluchteling, een sponsortocht voor Vluchtelingenwerk, heeft hij nu zeven keer gelopen.