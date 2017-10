Liander moet 13.000 gloednieuwe gasmeters vervangen: 'Is een hele kluif'

Te kort

Suggestief

Vervanging gratis

Het gaat om zogenoemde slimme meters, die energiebedrijven op afstand kunnen uitlezen. Doel daarvan is energiebesparing. De laatste jaren worden deze meters op grote schaal geplaatst, alleen door Liander al zo'n 40.000 per maand. Toch noemt de woordvoerder de vervanging van de 13.000 meters 'een hele kluif'. ,,Het is allemaal extra werk.’’ Liander is ook actief in het noorden en westen van het land. Hoeveel meters in deze regio vervangen worden is nog niet bekend.