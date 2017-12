Lichaam aangetroffen in een huis in Doesburg

Rijnwaarden schenkt meubilair aan verenigingen

9 december LOBITH- Welke verenigingen in de gemeente Rijnwaarden hebben nog meubilair en kantoorartikelen nodig? Nu de ambtenaren van Rijnwaarden eind december naar Zevenaar verhuizen en het gemeentehuis in Lobith is verkocht, wil de gemeente de spullen schenken aan haar verenigingen.