Liemerse bedrijven krijgen na maanden reacties van gemeenten op brandbrief: ‘Had in paar uur gekund’

VIDEO | UPDATE Agent van zijn motor getrapt in Duiven; minderjari­ge jongens opgepakt voor zware mishande­ling

DUIVEN - Een motoragent is donderdagavond mishandeld door twee minderjarige jongens in Duiven. De jongens zijn opgepakt op verdenking van poging tot zware mishandeling. De 17-jarige eigenaar van de scooter zit nog vast, een 16-jarige jongen is vrijgelaten maar moet zich later voor de kinderrechter verantwoorden.

14 januari