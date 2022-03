Liemerse kiezers hebben het moeilijk in het stemhokje: ‘Al dat gekibbel onderling’

,,We mogen niet klagen over de opkomst voor deze gemeenteraadsverkiezing, maar nu is het net even wat rustiger”, constateert de voorzitter van het stembureau aan de deur van verenigingsgebouw De Meikever, waar hij elke stemmer persoonlijk ontvangt en de weg wijst.

Quote In verband met corona laten we iedereen een rondje lopen

Rondje lopen

Hoewel de stemhokjes rechts zichtbaar zijn, stuurt hij elke bezoeker door naar achteren. ,,In verband met corona laten we iedereen een rondje lopen. Ik let er ook op dat de anderhalvemetermaatregel in acht wordt gehouden. Zeker is zeker.”

De angst voor corona lijkt bij de stemgerechtigden zelf totaal afwezig. Niemand die zich met mondkapje op naar het stemhokje beweegt. Ook de 80-jarige Ge van Vuuren en diens partner niet. De partijkeus was weer lastig, zo geeft het stel toe. ,,We hebben maar een keer lokaal gestemd. Op Helder. Ook al vertrek ik binnenkort, na 56 jaar uit Nieuw-Dijk”, zegt Van Vuuren.

Quote Als je het recht wilt hebben om over de politiek te klagen dan moet je toch op zijn minst zelf gestemd hebben Ivor van Hese, Inwoner Giesbeek

,,Ik ben hier getogen en geboren maar ik wil op mijn oude dag graag wat voorzieningen in de buurt die je hier in Nieuw-Dijk niet meer hebt. Nee, ik verhuis mooi naar een appartementje in Zevenaar. Heb ik alles bij de hand.

Volledig scherm Stemlokaal de Meikever. © theo kock persfotografie

,,Zonder auto ben je in Nieuw-Dijk, zeker als oudere compleet geïsoleerd. Voor boodschappen of de geldautomaat moet je naar Didam. In Loil wordt tenminste nog gebouwd, maar hier niet of nauwelijks. Wat krijg je dan? Jongeren die geen huis kunnen krijgen vertrekken, en ouderen zoals wij ook.”

Drukte van belang in Giesbeek

In tegenstelling tot in Nieuw-Dijk krijgen de leden van het stembureau in Giesbeek nauwelijks de kans hun lunch te verorberen. De ene na de andere stemgerechtigde stapt, gewapend met paspoort en stempas, het Hof van Giesbeek binnen voor het uitbrengen van zijn of haar stem.

Quote In kleinere kernen is de bereidheid van mensen om te gaan stemmen doorgaans sowieso hoger Ronald Lubbers, Voorzitter stembureau

Voorzitter Ronald Lubbers verwacht dan ook dat de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezing ditmaal hoger uitvalt dan de vorige keer. ,,Bij de eerste verkiezingen na de gemeentelijke fusie was de opkomst 38 procent. Ik denk dat we daar hier in Giesbeek ruim boven gaan komen. In kleinere kernen is de bereidheid van mensen om te gaan stemmen doorgaans sowieso hoger dan in grotere plaatsen.”

Ivor van Hese (36) is een van de inwoners van Giesbeek die altijd trouw zegt te stemmen. ,,Ik vind dat je dat als burger moreel verplicht bent. Als je het recht wilt hebben om over de politiek te klagen, dan moet je toch op zijn minst zelf gestemd hebben. Normaal stem ik op een vaste partij, alleen bij lokale verkiezingen niet.

Gekibbel

,,Ik heb het afgelopen jaar wat gemeenteraadsvergaderingen kunnen volgen. Maar dan nog is het lastig een goed beeld te krijgen van de partijen en daar je keus op te baseren. Al dat gekibbel onderling. Maar ik heb nu op Lokaal Belang gestemd. Samen met mijn moeder hier. Vader heeft wel ergens anders op gestemd. Waarop laten we maar in het midden.”

Voorzitter Lubbers zegt al twaalf jaar als vrijwilliger actief te zijn op verkiezingsdagen. ,,Ik woon hier pal naast het Hof van Giesbeek, dus dat scheelt. Ook al kon je hier al vanaf maandag stemmen, elk lid van het stembureau werkt hooguit twee dagen. Wel moet je vooraf online een cursus doen en als voorzitter moest ik ook nog naar het gemeentehuis voor extra instructies.”

Niemand betrapt Op het moment dat in Giesbeek een kiezer zich bij voorzitter Ronald Lubbers meldt controleert Shaneeza Amzand of diegene wel kiesgerechtigd is. Onder meer aan de hand van een lange lijst personen die dat niet zijn. Lubbers: ,,De stempassen zijn twee weken geleden gedrukt. In de tussentijd zijn er mensen verhuisd of overleden. Dus hebben wij hier een register met alle niet geldige stempassen. Maar tot nog toe hebben we nog niemand op fraude betrapt.”