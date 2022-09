Liemerse scholen wapenen zich tegen mogelijke coronagolf: alles om schoolsluiting te voorkomen

DUIVEN - Wat te doen als corona de komende maanden weer de kop opsteekt? De scholen in de regio hebben zich hier al lang over gebogen. De coronaprotocollen liggen klaar, maar er is enige hoop dat het virus de planning niet al te veel in de war gaat schoppen.