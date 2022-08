Loil zet omgebouwde kerk een weekend lang in de etalage met diner en festival

In 2019 werd het kerkgebouw in Loil aan de eredienst onttrokken. Daarna maakte een grote groep Loilenaren er werk van om er een feest- en theaterzaal van te maken. ,,Dat is niet zonder risico geweest”, zegt Edwin van Onna, voorzitter van de Kontaktraad. Van Onna doelt dan op de tijd en het geld die in het gebouw werden gestoken, terwijl op dat moment niemand wist of er ook nog iets mee terug te verdienen viel. Nu is de fase aangebroken dat Loil met de kerk de boer op kan.



Onder meer Joop Boxstart gaf er al acte de présence, terwijl de lijsttrekkers van de politieke partijen in Montferland er eerder dit jaar elkaar het vuur aan de schenen legden. Maar er kan nog veel meer, vertelt Van Onna.