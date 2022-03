Lokale partij Helder ‘bestormt’ Montferland: coalitie lijdt megaverlies maar CDA blijft de grootste

updateDIDAM/ ’S-HEERENBERG - De partij Helder van Rob Mos is de onbetwiste winnaar van de verkiezingen in Montferland. Uit het ‘niets’ behaalt zijn partij vijf zetels. Het CDA blijft echter de grootste partij met zes zetels.

De meeste coalitiepartijen van de gemeente Montferland zullen slecht slapen. Het CDA, Lokaal Belang Montferland, VVD en D66 doen in ieder geval samen een behoorlijk jasje uit: het totale verlies bedraagt liefst acht zetels en daardoor komen de verhoudingen in de gemeenteraad de komende vier jaar totaal anders te liggen.

Quote De landelijke trend is helaas ook hier ingeslagen Karlijn Loman, Lijsttrekker CDA Montferland

In 2014 was het CDA verreweg de dominantste partij in Montferland met liefst elf zetels. Vier jaar later zakte dat aantal naar acht en nu dus naar zes. Desondanks is de christelijke partij nog steeds de grootste. ,,Dat was onze ambitie", verduidelijkt lijsttrekker Karlijn Loman, die wel baalt van de twee verloren zetels. ,,De landelijke trend is helaas ook hier ingeslagen.”

Oppositie pakt meerderheid

De huidige oppositiepartijen, Lijst Groot Montferland, Helder en PvdA, leggen in de voorlopige uitslag samen beslag op 13 van de 25 zetels. Helder is de jongste partij uit de raad en opgericht door Rob Mos uit Loil. Hij verliet medio 2019 Lokaal Belang Montferland en ging alleen verder. Hij kreeg massale steun vanuit Loil en Didam.

Volgens Mos zegt de uitslag van de verkiezingen voldoende over wat de kiezer wil. ,,Die zegt ‘nee’ tegen de huidige coalitie, het CDA heeft toch behoorlijk verloren.”

Quote Maar dat wij de verantwoor­de­lijk­heid willen nemen, is duidelijk Rob Mos, Lijsttrekker Helder

Je zou zeggen dat als de huidige oppositie in de definitieve uitslag een meerderheid houdt de rollen omgekeerd gaan worden. Mos houdt vooralsnog een slag om de arm. ,,Ik ben nog niet ervaren in de dingen die nu komen gaan en sta er open in. Maar dat wij de verantwoordelijkheid willen nemen, is duidelijk.”

Groote wil het anders hebben

Datzelfde geldt voor Lijst Groot Montferland, die groeide van drie naar vijf zetels, onder meer dankzij steun uit Azewijn en 's-Heerenberg. ,,Of dit een afstraffing is voor de coalitie? Dat denk ik wel, ja", zegt lijsttrekker Henk Groote. ,,Dit is niet alleen een afrekening vanwege bijvoorbeeld beslissingen over de wasvoorziening of DocksNLD (en de mogelijk uitbreiding daarvan, red.), maar vanwege het totale aspect.”

Groote wil eerst weten wie er namens zijn partij in de gemeenteraad komen en gaat dan met hen de belangrijkste punten op papier zetten. Pas daarna wil hij echt inhoudelijk gesprekken over de coalitie aan gaan. ,,Maar wij willen sowieso dat er verandering komt. Hoe vaak hebben wij wel niet van burgers begrepen dat ze zich niet gehoord en gezien voelen?”

Pijnlijk

Lokaal Belang Montferland beleefde een pijnlijke woensdag en wordt gehalveerd: van zes naar drie zetels. De VVD gaat van drie naar twee zetels en D66 van twee naar één zetel.

Dat de coalitie een klap moet incasseren, heeft vermoedelijk te maken met de verschillende bezuinigingen die Montferland de afgelopen jaren heeft moeten doorvoeren en niet bij iedereen zijn bevallen. Zo werd zwembad De Hoevert in Didam eind 2020 gesloten, tot verdriet van vele Didammers.

