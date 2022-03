Lokale partij Helder bestormt Montferlandse raad: coalitie lijdt megaverlies

Klap voor coalitie

Het CDA in Montferland levert net als bij de verkiezingen in 2018 wéér zetels in. Het is al even geleden, maar in 2014 was de christelijke partij verreweg de dominantste in de gemeente met liefst elf zetels. Vier jaar later zakte dat aantal naar acht, maar dat was meer dan genoeg om de scepter te blijven zwaaien en twee wethouders (Oscar van Leeuwen en Walter Gerritsen) te leveren.