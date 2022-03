Lokale partijen rukken ook in de Liemers verder op, CDA krijgt grootste klappen

Overzicht verkiezingenZEVENAAR / DIDAM / DUIVEN - Lokale partijen hebben in de Liemers een grote slag geslagen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In Montferland stond Helder uit het niets op en dat geldt ook voor DOED in Duiven. In Doesburg liet Stadspartij Doesburg de concurrentie nog verder achter zich.

Waar de lokale partijen nog meer voet aan de grond krijgen, gaat dit in de meeste gemeenten in de Liemers ten koste van het CDA.

Van eenpitter naar grootste

De partij DOED (Duiven Open Eerlijk Democratisch) en Lokaal Alternatief zijn samen de grootste partijen geworden van de gemeente Duiven. Beide partijen hebben vijf zetels behaald.

Voor Karin Bouwmeister (DOED) betekent de winst een absolute stunt. Zij splitste zich af van Lokaal Alternatief, richtte een eigen partij op en steekt Lokaal Alternatief nu naar de kroon als grootste partij.

Lokaal Alternatief levert in, van zeven naar vijf. Ook coalitiepartner VVD verliest, waarschijnlijk van drie naar twee, al bestaat de mogelijkheid dat de partij door de verdeling van restzetels haar derde zetel behoudt. Het CDA blijft stabiel op drie.

De huidige oppositiepartijen in Duiven haalden een klein aantal zetels. GroenLinks krijgt er twee, D66 haalt er één, Pro Duiven ook één en de PvdA één of twee.

Coalitie in Zevenaar moet slikken

Lokaal Belang blijft de grootste partij in Zevenaar, maar levert samen met coalitiepartner CDA liefst zes zetels in waardoor de partijen hun meerderheid in de raad verloren zijn.

Lokaal Belang behaalde bij de verkiezingen in 2017 nog tien zetels binnen en werd daarmee een reus in zowel de raad als coalitie. Begin dit jaar barstte de bom echter. Vier raadsleden én twee wethouders stapten op en begonnen een eigen partij: WijZZ. Die partij haalt nu drie zetels.

Het CDA wordt in Zevenaar bijna gehalveerd en daalt van zeven naar vier zetels.

Op basis van de eerste uitslagen lijkt de machtsverhouding in Zevenaar intact te blijven. Lokaal Belang en CDA zijn opnieuw op koers om de grootste partijen te worden. Ook de PvdA, VVD en de nieuwe partij WijZZ prijkten hoog op het uitslagenbord. ,,We doen het hartstikke goed. Dit is waar we op hoopten”, zegt Nathani Niebuur van PvdA.

Ook dreun voor Montferlandse coalitie

De partij Helder van Rob Mos is de onbetwiste winnaar van de verkiezingen in Montferland. Uit het ‘niets’ behaalt zijn partij liefst vijf zetels. Mos verliet medio 2019 de partij Lokaal Belang Montferland en ging alleen verder.

De huidige coalitiepartijen in Montferland zullen slecht slapen na de verkiezingen, Het CDA, Lokaal Belang Montferland, VVD en D66 doen in ieder geval samen een behoorlijk jasje uit. Het totale verlies bedraagt liefst acht zetels. Het CDA daalt van acht naar zes zetels, maar blijft wel de grootste. Lokaal Belang Montferland wordt gehalveerd: van zes naar drie zetels. De VVD gaat van drie naar twee zetels en D66 van twee naar één zetel.

Bij Lijst Groot Montferland zal men ook tevreden zijn. Die partij stijgt van drie naar vijf zetels en is daarmee samen met Helder de tweede partij.

Dat de coalitie een klap moet incasseren, heeft vermoedelijk te maken met de verschillende bezuinigingen die Montferland de afgelopen jaren heeft moeten doorvoeren en niet bij iedereen is bevallen. Zo werd zwembad De Hoevert in Didam eind 2020 gesloten, tot verdriet van vele Didammers.

Stuivertje wisselen in Doesburg

Ook in Doesburg zegeviert ‘lokaal’. Stadspartij Doesburg, met David van Sommeren als lijsttrekker, was al de grootste in Doesburg en groeit nu door naar vijf zetels na de vier behaalde zetels in 2018.

Die gewonnen zetel komt van het CDA, dat daalt van twee naar één.

De overige partijen in de Doesburgse raad blijven op hetzelfde aantal zetels staan als vier jaar geleden. Daardoor blijft PvdA/GroenLinks de tweede partij met drie zetels. VVD, D66 en SP blijven ieder op twee zetels staan.

Westervoort rukt op naar links

Na het tellen van de stemmen in Westervoort blijkt dat CDA de grootste partij blijft met vijf zetels, maar de afstand tot de andere partijen is kleiner geworden. GroenLinks is op korte afstand nu de tweede partij in het dorp met vier zetels.

De partij van Ben Schulte lijkt het meeste te profiteren van het wegvallen van de SP. Ook de PvdA stijgt flink, van één naar drie zetels en doordat D66 van twee naar drie stijgt is de VVD plots de kleinste partij in de raad.

