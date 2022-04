Loket voor vluchtelingen in Zevenaar ontlast overvol Ter Apel

ZEVENAAR -De situatie bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel is zorgelijk, maar het had nog veel erger kunnen zijn als het IND-loket in Zevenaar niet zo goed had gewerkt. Doordat de zogenoemde nareizigers die al woonruimte hebben zich melden in Zevenaar, wordt ‘Ter Apel’ enorm ontlast.

December 2021 startte de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een proef voor gezinsleden van asielzoekers die in Nederland reeds een voorlopige verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze zogenoemde nareizigers, die bij familie kunnen intrekken, moeten zich sindsdien niet in Ter Apel maar in Zevenaar melden.

In januari van dit jaar meldden hier zich zo’n 250 mensen aan. Dat is 30 procent van het totale aantal nareizigers. Daarmee wordt de druk op zowel het aanmeldproces als de asielopvang in Ter Apel verminderd, stelt de IND.

Nachtopvang in ter Apel overvol

Dat is nodig ook, want in het aanmeldcentrum van Ter Apel is vooral de nachtopvang overvol. Die opvang is berekend op 275 mensen, maar vorige weekweek verbleven er tot 700 mensen. Deze vluchtelingen, die overigens niet uit Oekraïne komen, moeten zich van tevoren officieel aanmelden en dat kost veel tijd. Hoewel het loket van het IND in Zevenaar het aanmeldcentrum van Ter Apel ontlast, blijft het druk in het Groningse dorp.

De IND benadrukt dat Zevenaar geen aanmeldcentrum maar een loket is. Nareizigers met een geschikte woonruimte worden hier gehoord, waarna er een verblijfsvergunning wordt overhandigd. Ze kunnen hier niet overnachten of vastgehouden worden.

De IND en het COA willen uiteindelijk dat alle nareizigers, ook degenen die nog geen concrete woonruimte hebben gevonden, zich in Zevenaar melden. Vorig jaar waren er ruim 10.000 nareizigers. Toen ging echter iedereen standaard eerst de opvang in ter Apel in, ook als zij bij familie terechtkonden.