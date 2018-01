Losgaan op Lost Frequencies en meezingen met Lil' Kleine; eerste namen Dreamfields bekend

Zwemvereniging Lobith is dakloos

10 januari LOBITH - Zwemvereniging Lobith is niet langer welkom in De Boskuul, het zwembad in het dorp. Oorzaak is een conflict met de nieuwe exploitant van De Boskuul, NLG Lobith bv. De twee partijen worden het niet eens over een nieuwe gebruikersovereenkomst.