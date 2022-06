Man (21) met gestolen Franse auto aangehouden bij Babberich

Na controle van het kenteken bleek dat de auto diezelfde ochtend als gestolen is opgegeven. Hierop is de man aangehouden. De man had geen identiteitsdocumenten bij zich en gaf aan ook niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Uit het eerste onderzoek kwam naar voren dat de man uit Kameroen afkomstig is en illegaal in Europa verblijft.