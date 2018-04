Man (22) die nog 60 dagen gevangenis in moet loopt bij controle tegen de lamp

Geldboete na aanrijding in Duiven

15:16 GIESBEEK - Een 53-jarige vrouw uit Giesbeek is vrijdag veroordeeld tot een geldboete na een aanrijding met een automobiliste in Duiven in september 2016. De vrouw zag op de kruising van de Broekstraat met de Oostsingel een auto over het hoofd. De vrouw achter in de geraakte auto liep een gebroken knie op.