Man (25) uit Doesburg vijf maanden de cel in voor wapenbezit

Hanzeste­den zetten drie miljoen euro opzij om identiteit te vieren: ‘De Hanze is hypermo­dern’

Negen Hanzesteden in Gelderland en Overijssel zetten dit jaar bijna 3 miljoen euro opzij om hun identiteit te vieren. Ze willen het toerisme in Hanzejaar 2023 een impuls geven, maar hopen stiekem op meer. ,,De Hanze is hypermodern.’’

23 januari