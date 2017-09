Man (32) uit Kranenburg aangehouden voor dodelijke aanrijding in Braamt

Duitse agenten zagen vanmorgen in Emmerik een beschadigde auto rijden. Omdat zij wisten van het ongeluk in Braamt, controleerden ze de wagen. Daarbij bleek dat de schade 'vers' was. De automobilist is vervolgens aangehouden. Volgens de Duitse politie is de verdachte een Pools sprekende man, van wie de nationaliteit nog niet is bekend gemaakt.



Het onderzoek is nu in handen van de Nederlandse politie. De verdachte zit nog vast in Duitsland, hij wordt waarschijnlijk in de loop van vandaag overgebracht naar Nederland voor verhoor. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek.



Over de personalia van het slachtoffer is nog niets bekend gemaakt, vermoedelijk omdat de nabestaanden nog ingelicht moeten worden over het ongeval. De weg tussen Zeddam en Kilder was lange tijd afgesloten voor onderzoek.