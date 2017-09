Man (32) uit Kranenburg aangehouden voor dodelijke aanrijding in Braamt

Woensdagmorgen rond 03.55 uur vond een passant het levenloze lichaam van een persoon langs de Hooglandseweg in Braamt. Al snel ontstond het vermoeden dat het slachtoffer door een ongeluk om het leven was gekomen. Zo werden op de weg brokstukken van een auto gevonden.

'Verse schade'

Duitse agenten zagen vanmorgen in Emmerik een beschadigde auto. Omdat zij wisten van het ongeluk in Braamt, controleerden ze de wagen. Daarbij bleek dat de schade 'vers' was. De automobilist is vervolgens aangehouden. Volgens de Duitse politie is de verdachte een Pools sprekende man, van wie de nationaliteit nog niet is bekend gemaakt.