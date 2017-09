Man die vuurwerkbom plaatste op huis van Somaliërs mogelijk vijf jaar de cel in

video Vitesse-fans klaar voor de wedstrijd

28 september NICE - Na een voorspoedige reis zijn de negen Vitesse-fans die elkaar kennen van de Zuid-tribune vandaag aangekomen in Nice. In deze Zuid-Franse kustplaats speelt de Arnhemse voetbalclub vanavond zijn tweede Europa League-wedstrijd. Tegenstander is OGC Nice, de club van Wesley Sneijder, die vanavond overigens niet in actie komt.