Man en vrouw uit Zevenaar zwaargewond bij ongeval in Duitsland

Video Grootste wens van ernstig zieke Maas (3) in vervulling bij de brandweer

15 februari DIDAM - De ernstig zieke Maas (3) uit Didam mocht vandaag een brandje blussen, geheel in brandweeroutfit en meerijden in een brandweerwagen. Daarmee ging de allergrootste wens van het jochie in vervulling.