Man uit 's-Heerenberg ramt vrachtwagen en wordt tientallen meters meegesleurd

Brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De bestuurder, die aanspreekbaar was, moest door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd worden. Wat zijn precieze verwondingen zijn is niet bekend. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Van de man is een bloedtest afgenomen om vast te stellen of hij meer alcohol gedronken had dan is toegestaan.