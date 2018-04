Marcel kreeg na Libanon PTSS, maar door labrador Lorens ziet hij leven weer zitten

Wellink en Jorritsma te gast op derde Achterhoek College Tour

13:21 DOETINCHEM - Prominente Achterhoekers Nout Wellink en Annemarie Jorritsma zijn zondag 15 april te gast bij de derde editie van de Achterhoek College Tour in Doetinchem. Ze praten onder leiding van Erik Hagelstein in schouwburg Amphion over de toekomst van de regio, over het imago van de Achterhoek in Nederland en wat er moet gebeuren om het in de toekomst vitaal en leefbaar te houden.