Marechaussee haalt man uit Kosovo van de A12 die nog 1.800 dagen moet zitten

Overvaller Van der Valk betrapt door DNA op zakje M&M's: 30 maanden cel

16 oktober DUIVEN/ ARNHEM - Een 28-jarige man uit Arnhem moet dertig maanden de cel in voor een overval in 2012 op hotel Van der Valk in Duiven. Hij werd jaren na zijn daad betrapt doordat zijn DNA werd ontdekt op een leeg zakje M&M's. Dat werd in de parkeergarage van het hotel gevonden.