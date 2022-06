Marga draagt liefde voor paarden graag over aan anderen: ‘ Goede afwisseling van op stal staan en lekker buiten lopen’

Soms heeft een ruiter met een lichamelijke beperking begeleiding nodig van wel twee of drie personen, vooral wanneer iemand niet goed mee kan bewegen met het paard of zichzelf niet zo goed recht kan houden. Wie bijvoorbeeld de hele dag in een rolstoel zit, krijgt weinig beweging en dan is het even zoeken naar de juiste balans op een beweeglijk paard. Voor ruiters met een spastische aandoening kan het rijden op een paard een heerlijke ontspanning zijn.