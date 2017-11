Mathijs uit Didam wint 475 duizend euro bij pokertoernooi

Oud-trans­por­teur Wim Bosman (76) overleden

15:48 's-HEERENBERG - Wim Bosman is overleden op 76-jarige leeftijd. Bosman is de oprichter van transportbedrijf Wim Bosman dat in 2011 overging in het huidige Mainfreight dat nog altijd zit in 's-Heerenberg.